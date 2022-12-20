МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю дня работников органов госбезопасности. Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями

По словам главы государства, тем, кто служит в подразделениях органов безопасности, которые начали действовать в новых российских регионах, сейчас трудно. "Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг – сделать всё необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами", — подчеркнул Путин.

Среди приоритетов работы спецслужб Путин назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом, контроль мест массового пребывания граждан, стратегических объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, пресечение действий зарубежных спецслужб, оперативное выявление предателей, шпионов и диверсантов, надежное прикрытие госграницы.

"Важнейшими результатами вашей работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надёжное обеспечение прав и свобод граждан России. Уверен, вы хорошо это осознаёте и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи, честно, на совесть служить Родине и нашему народу", — сказал президент.