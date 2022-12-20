МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Германия может превратиться в "страну нищих", заявил в интервью журналу Focus социолог Ульрих Шнайдер. Немцы признались, что достигли предела в экономии отопления

По его словам, повсюду ощущаются взрывной рост цен на энергоносители, повышение стоимости жизни, увеличение бремени для граждан — и это может иметь драматические последствия для Германии.

"Чрезвычайный рост стоимости жизни увеличил бедность в Германии", — отметил эксперт. "Люди, которые и так бедны, стали еще беднее, у них еще меньше покупательная способность, и они больше не знают, как им прожить месяц в финансовом отношении", — добавил он.

Эксперт напомнил, что еще до резкого роста стоимости жизни в ФРГ насчитывалось рекордное количество бедных — 13,8 миллиона человек. Согласно опросам, из-за нынешнего кризиса добавится более 12 миллионов домохозяйств, "которые статистически еще не считаются бедными, но у которых на конец месяца ничего не остается".

"Сбережений нет. Сломанная стиральная машина или необходимый ремонт автомобиля могут быстро обернуться бедой. Дополнительные платежи за электричество и газ или более высокие авансовые платежи превышают возможности многих из этих домохозяйств", — отметил Шнайдер.

По его словам, людей охватывает страх перед очередным скачком цен на продукты питания, страх перед необходимостью платить за электроэнергию, страх потерять возможность вносить арендные платежи.

"В течение многих десятилетий Германия была современным государством всеобщего благосостояния. Мы не должны допустить, чтобы оно постепенно превратилось в страну нищих, потому что мы не даем бедным то, в чем они нуждаются", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что со всеми своими мерами федеральное правительство оставило беднейших людей незащищенными. "В целом, люди с высокими доходами получают наибольшую выгоду от льгот, будь то скидка на топливо, освобождение от подоходного налога или снижение цен на газ", — отметил Шнайдер.