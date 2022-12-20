"Зарплаты.ру": российские компании чаще в этом году возвращали на работу инженеров и логистов
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Более половины российских компаний, 60 процентов, в этом году приглашали бывших сотрудников вернуться на работу, передает RT со ссылкой на результаты исследования центра "Зарплаты.ру".
Среди специалистов, которых чаще всего возвращали в уходящем году, респонденты отметили инженеров (18 процентов), линейный персонал (15 процентов), логистов (13 процентов), водителей (10 процентов), специалистов строительных специальностей (8 процентов), рабочих на производство — сварщиков, токарей, операторов станков, механиков, машинистов и других (8 процентов).
В ходе опроса упомянуты медсестры (7 процентов), экономисты (7 процентов), финансисты (3 процента), ИТ-специалисты (3 процента), маркетологи (2 процента), врачи (2 процента), учителя (2 процента) и юристы (2 процента).
Также участники уточнили, что звали обратно сотрудников в связи с тем, что причины увольнения не были связаны с рабочей деятельностью (семейные обстоятельства, состояние здоровья и другие) — 43 процента, из-за кадрового дефицита в сфере на профильном рынке — 40 процентов, с целью экономии затрат на обучение новых сотрудников — 30 процентов, потому что сотрудники являются узкими специалистами в профессиональной области — 28 процентов.
Вернуться в предыдущую компанию сотрудников побудили в основном повышение зарплаты — 30 процентов, коллектив — 23 процента, стабильность компании — 23 процента, смена руководства — 10 процентов, карьерный рост — 7 процентов, гибридный или удаленный график работы — 5 процентов, старая организация оказалась значительно лучше по многим показателям (коллектив, задачи, доходы) — 2 процента.
В опросе приняли участие 1750 российских руководителей организаций и начальников отделов компаний в возрасте 25—55 лет.
https://1prime.ru/state_regulation/20221220/839233660.html