МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Более половины российских компаний, 60 процентов, в этом году приглашали бывших сотрудников вернуться на работу, передает RT со ссылкой на результаты исследования центра "Зарплаты.ру". Глава SuperJob предсказал активизацию на российском рынке труда

Среди специалистов, которых чаще всего возвращали в уходящем году, респонденты отметили инженеров (18 процентов), линейный персонал (15 процентов), логистов (13 процентов), водителей (10 процентов), специалистов строительных специальностей (8 процентов), рабочих на производство — сварщиков, токарей, операторов станков, механиков, машинистов и других (8 процентов).

В ходе опроса упомянуты медсестры (7 процентов), экономисты (7 процентов), финансисты (3 процента), ИТ-специалисты (3 процента), маркетологи (2 процента), врачи (2 процента), учителя (2 процента) и юристы (2 процента).

Также участники уточнили, что звали обратно сотрудников в связи с тем, что причины увольнения не были связаны с рабочей деятельностью (семейные обстоятельства, состояние здоровья и другие) — 43 процента, из-за кадрового дефицита в сфере на профильном рынке — 40 процентов, с целью экономии затрат на обучение новых сотрудников — 30 процентов, потому что сотрудники являются узкими специалистами в профессиональной области — 28 процентов.

Вернуться в предыдущую компанию сотрудников побудили в основном повышение зарплаты — 30 процентов, коллектив — 23 процента, стабильность компании — 23 процента, смена руководства — 10 процентов, карьерный рост — 7 процентов, гибридный или удаленный график работы — 5 процентов, старая организация оказалась значительно лучше по многим показателям (коллектив, задачи, доходы) — 2 процента.

В опросе приняли участие 1750 российских руководителей организаций и начальников отделов компаний в возрасте 25—55 лет.