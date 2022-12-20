МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам декабрьского заседания. Власти Японии назвали важные факторы экономической безопасности

Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Согласно заявлению, регулятор также планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. В то же время ЦБ решил расширить диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций от целевого уровня: примерно с плюс и минус 0,25 процентного пункта до примерно плюс и минус 0,5 процентного пункта.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Банк Японии также продолжит выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на 5 триллионов иен (2 триллиона в CP и 3 триллиона в корпоративных бондах).

ЦБ будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы инфляции (на все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя. Регулятор ожидает, что краткосрочные и долгосрочные банковские ставки останутся на текущем или более низких уровнях, говорится в релизе.