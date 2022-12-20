ТОКИО, 20 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии определило "критически важными" 11 сфер с точки зрения экономической безопасности, в том числе полупроводники, аккумуляторы, редкоземельные элементы, природный газ, удобрения и другие, сообщает агентство Киодо. ЦБ Японии оставил учетную ставку на уровне минус 0,1 процента

В список также вошли антибактериальные препараты, необходимые при проведении хирургических операций и для лечения различных заболеваний, комплектующие для самолетов и оборудование, связанное с кораблестроением, промышленные роботы, облачная вычислительная среда и постоянные магниты, отмечает агентство.

Согласно принятому в мае этого года закону, поставщики товаров из списка "критических важных" сфер могут получить финансовую помощь от государства после соответствующего одобрения ответственных министерств.

Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен на обеспечение населения и экономики стабильным предоставлением доступа к ним и инфраструктуре, укрепление цепочек поставок особо важных товаров. Также он предусматривает неразглашение информации о патентах, которые могут быть использованы в военных целях. За разглашение этой информации предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы или штрафа в 1 миллион иен (7,7 тысячи долларов).

Закон, который вступит в силу поэтапно с весны 2023 года, уделяет особое внимание сферам высоких технологий, развитию технологий искусственного интеллекта, обеспечению информационной безопасности и предупреждению киберпреступлений.