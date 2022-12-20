МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65% 3,65% (факт)
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
6:00 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) -4,2% -2,5%
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь) -3,3%  
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь) 1,512 млн 1,485 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (ноябрь) 1,425 млн 1,4 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь) -4,2%  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,7% 1,4%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,5% 1,5%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ozon — ГОСА (реестр закрыт 21.11.22, перевыборы членов СД, годовой отчет за 2021)    
  RUB Газпром — СД (подведение предварительных итогов работы в 2022, проекты инвестпрограммы и бюджета ПАО на 2023, прогноз по 2025)    
  RUB Россети Ленэнерго — СД (об участии общества в ПАО Россети Северный Кавказ)    