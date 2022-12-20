БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и Аргентины за 9 месяцев снизился на 30% из-за антироссийских санкций, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Путин предрек рекордный рост товарооборота России и Белоруссии

"После 21% падения товарооборота в 2020 году, в 2021 году товарооборот вырос более чем на 52%. Но в этом году эта динамика, к сожалению, изменила свой вектор. По последним данным ФТС, товарооборот за январь-сентябрь снизился на 30% до 711 миллионов долларов", — сказал посол.

По его словам, российский экспорт сократился на 45,2% — до 178,8 миллиона долларов, импорт на 22,8% — до 532,2 миллиона долларов.

"Ситуация (с сокращением товарооборота — ред.) понятна, она сложилась во многих странах. Антироссийские санкции сыграли свою роль", — сказал Феоктистов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.