МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российско-аргентинские отношения выстояли на фоне геополитической ситуации в мире, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоклистов. В ЮАР призвали страны БРИКС создать зону свободной торговли

Дипломат отметил, что беседа лидеров стран Владимира Путина и Альберта Фернандеса после победы Аргентины в ЧМ-2023 в Катаре, а также осуждение Буэнос-Айресом нелегитимного санкционного режима Запада свидетельствуют о готовности сторон вести конструктивный диалог, несмотря на геополитическую ситуацию.

"Такой потенциал со многими западными странами уже не существует: мы можем разговаривать, но они нас не хотят слышать". — подчеркнул Феоклистов.

Посол добавил, что Аргентина заинтересована в сотрудничестве Россией в предпринимательской сфере. Так, в среду, 21 декабря, российский и аргентинский бизнес проведут онлайн-конференцию для обсуждения плана сотрудничества сторон, пояснил он.

Кроме того, напомнил дипломат, Аргентина, как и многие другие государства, подала заявку на вступление в БРИКС. По словам Феоклистова, страна в рамках объединения имеет потенциал стать комфортным партнером для России.

"Аргентина — это дружественное государство для России, у нее есть самостоятельная позиция", — заключил посол.