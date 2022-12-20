МИНСК, 20 дек — ПРАЙМ. Перечень импортозамещающих проектов с Россией остается открытым, заявил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Секретарь Союзного государства призвал к быстрой работе по импортозамещению

"Перечень открытый. Какого-то порога нет. Пока мы для себя определили максимальное количество — до 20 проектов, то, что мы можем сейчас потянуть. Все завязано на технических и технологических возможностях. Поэтому нам важно освоить выделенные 105 миллиардов российских рублей", — цитирует главу белорусского правительства Белта.

По его словам, по ряду предприятий уже идут процедуры закупки оборудования.

"Мы повели себя по-партнерски и корректно, когда российские машиностроительные предприятия столкнулись с проблемой санкций и ограничением поставок импортных комплектующих. Это затронуло многие предприятия. Несмотря на то что производители конкурируют, мы нарастили поставки белорусских комплектующих на российские предприятия", — подчеркнул Головченко.

В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты.