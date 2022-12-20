МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции к основным валютам недружественных стран. За неделю он потерял 7,8 процента к доллару и почти 8,5 процента к евро, причем более половины от общего снижения случилось в понедельник. Во вторник европейская валюта пробила отметку в 74 рубля, обновив максимумы 11 мая текущего года. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, чего стоит ждать от валютного рынка дальше.

Во вторник, 20 декабря, курс евро расчетами "завтра" на 10.28 по московскому времени вырос на 1,57 рубля и торговался на отметке до 73,67 рубля, доллар дорожал на 1,59 рубля — до 69,31 рубля. Юань — на 24,6 копейки, до 9,903 рубля. Больше, чем валюта. Похоронить доллар можно лишь при участии США

Хотя на ранних утренних торгах рубль предпринимал попытки к укреплению, затем он перешел к снижению.

ПРИЧИНЫ ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ

Как рассказал "Прайму" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, причины столь активного падения рубля и взлета EUR были видны заранее. Первый фактор — снижение темпа роста экспорта на фоне эмбарго, потолка цен, падения стоимости нефти и газа на биржах.

"Второй — восстановление провала в импорте на фоне работы механизмов реимпорта, параллельного импорта и активизации сотрудничества со странами Азии", — отметил собеседник агентства.

Техническим фактором для ослабления российской валюты является пробой сопротивления в 65 рублей, именно он сдерживал рубль от ослабления с июля текущего года, отметил в свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Как только был пробит технический уровень 65 руб. участники рынка стали охотнее покупать иностранную валюту, игнорируя налоговый период. Евро покупают активнее, поскольку он укрепился к доллару на валютном рынке на фоне падения индекса доллара. Курс доллара повышался до 69,55 руб., курс евро — до 74,02 руб. У пары доллар/рубль сильная зона сопротивления 70-72 руб., евро/рубль — в зоне 72,50-75,00 руб. Если по доллару уровень 72 руб. не устоит, то покупателям откроется дорога к уровню 80 руб. Если евро снесет верхнюю границу диапазона, то рост может ускориться до 85 руб", — прогнозирует он.

НОВОЕ САЛЬДО И СПЕКУЛЯНТЫ

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, более сильное укрепление евро и юаня к рублю обусловлено ослаблением доллара к евро и юаню на мировом валютном рынке. По его мнению, у рубля есть целых шесть причин для ослабления. Первое — ожидания дальнейшего снижения нефтегазовых доходов страны (и, следовательно, меньший приток валюты в страну, меньше предложение, дороже валюта). "Исходя из данных Банка России, положительное сальдо текущего счета в ноябре могло снизиться до десяти миллиардов долларов после 18 миллиардов в октябре. В декабре вероятно дальнейшее снижение экспортных доходов России", — отметил специалист.

Еще одна причина для ослабления рубля — рост спроса на валюту из-за геополитической напряженности. Битва неизбежна: доллар пытается пройти сопротивление

Третьим фактором Васильев называет сезонность: в конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних распродаж и для туристических поездок за границу на длинные новогодние праздники. Также давление оказывают традиционный всплеск спроса ряда участников рынка на валюту: они хотят пересидеть в ней длинные новогодние праздники.

"Пятый фактор ослабления — покупка валюты некоторыми компаниями для погашения внешних долгов", — отметил аналитик Совкомбанка. Он подчеркнул, что как только началось сильное движение по рублю, то подключились валютные спекулянты, некоторые компании и граждане, которые усилили ослабление рубля.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрия Кравченко, уже в конце текущей-начале следующей недели рубль имеет все шансы начать укрепление. "Ближайшим "периодом поддержки" для рубля представляется конец текущей — начало следующей недели, когда на рынке пройдут крупные налоговые платежи (которые к тому же будут сопровождаться подготовкой экспортеров к выплатам дивидендов)", — отметил он.

Собеседник считает, что паническая реакция рынка выглядит чрезмерной. По его мнению, несмотря на санкции и внешний негатив, фундаментально для рубля пока мало что изменилось. "В ближайшее время не стоит исключать очередных максимумов по валютным парам, однако до конца года ожидаем все же некоторой стабилизации ситуации и "отката" рубля", — прогнозирует Кравченко. Кто и зачем "заморозит" доллар на год вперед

Зельцер в свою очередь добавил, что во вторник мы наблюдаем локальный пик евро. "Технически валютная пара перегрета", — отметил он.

Представитель БКС прогнозирует коррекцию евро к отметке в 72 рубля, может, и чуть ниже.

По мнению Васильева из Совкомбанка, ближайшей целью по курсу евро к рублю является отметка 75 (для доллара — 70, для юаня — десять). "Считаем вполне вероятным, что около этих отметок экспортеры начнут продавать валютную выручку под налоги, что приведёт к укреплению рубля. Пик налоговых выплат придётся на 26 декабря, когда будут уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы", — разъяснил он и добавил, что к концу года курс рубля к евро будет торговаться в диапазоне 73=-76, доллар — 68-71, юань — 9,8-10,1.