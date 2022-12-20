ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. Такое неспокойное время, как сейчас, было только в 60-е годы 20 века, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска из компании

"Недавно, когда моя старшая дочь сообщила мне невероятную новость о том, что в следующем году я стану дедушкой, я начал смотреть на мир по-новому", — сообщил 67-летний миллиардер в своем блоге Gates Notes.

Гейтс отметил, что фонд Gates Foundation добился больших успехов за время его деятельности, но прогресс замедлили происходящие сейчас события — в частности, пандемия коронавируса, конфликт на Украине, инфляция, замедление экономического роста, изменения климата.

"За всю мою жизнь единственным периодом, который был настолько неспокойным, были 1960-е", — констатировал миллиардер.

Гейтс полагает, что улучшение математических навыков у детей позволит оставить следующему поколению лучший мир. По его словам те, кто осваивают алгебру, с большей вероятностью поступят в колледж, получат степень бакалавра, а затем и высокооплачиваемую работу, при этом лишь каждый пятый из тех, кто не освоил алгебру, имеет шансы окончить старшую школу.

Он также призвал продолжить борьбу с таким болезнями, как полиомиелит и СПИД, применять программное обеспечение с искусственным интеллектом для определения риска осложнений во время беременности.

Кроме того, Гейтс призвал искоренить мировые выбросы парниковых газов к 2050 году.