МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий правительству РФ право устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023-2025 годах закупок для государственных нужд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Госдума одобрила переход на регулирование рынка алкоголя в новых регионах

Документ предоставляет аналогичное право кабмину и в отношении закупок для нужд муниципальных образований, находящихся в этих четырех новых регионах России.

Данные изменения позволят правительству по мере необходимости устанавливать особенности планирования и осуществления закупок в этих регионах с учетом их готовности к применению норм закона о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ).

Например, это касается норм о применении единой информационной системы в сфере закупок, использовании электронных подписей, осуществлении конкурентных закупок или закупок у единственных поставщиков, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Его реализация позволит обеспечить планомерный переход заказчиков в новых регионах России к применению норм закона 44-ФЗ.