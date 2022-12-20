МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 12 по 18 декабря выросли по сравнению с предшествующей неделей на 4,4%, средний чек — на 2,6%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Минсельхоз отметил стабильность внутреннего рынка сахара

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 5 по 11 декабря — расходы выросли на 2,4%, а средний чек вырос на 1,5%.

"В период с 12 по 18 декабря средние недельные расходы россиян выросли по сравнению с предшествующей неделей на 4,4%. Индекс недельных расходов составил 6 221 рубль", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 7%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,6% и в денежном выражении составил 716 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 3,8%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.