КАИР, 20 дек — ПРАЙМ. Власти Египта не намерены продавать кому-либо Суэцкий канал, опровержение подобных сообщений в СМИ опубликовал кабинет министров страны во вторник. Новый участник "Сахалина — 2" еще не определен, заявил Новак

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась публикация о законопроекте, согласно которому будет создан фонд Суэцкого канала.

"Опровергаем сообщения о том, что данный фонд создается как лазейка для продажи Суэцкого канала, подобных намерений у правительства нет", — говорится в полученном РИА Новости сообщении.

В кабмине подчеркнул, что Суэцкий канал будет, как и раньше, принадлежать всецело Египту, а все сотрудники канала — исключительно египтяне. Цель создания фонда, согласно кабмину, — "увеличение способности администрации канала вкладываться в устойчивое экономическое развитие инфраструктуры канала через наилучшее использование финансов в соответствии с мировыми стандартами для увеличения стоимости".

Фонд позволит администрации канала бороться с различными кризисными ситуациями и форс-мажорами.

"Все счета фонда будут под контролем центрального бюро аудита Египта", — отметил кабмин и призвал не верить фейковым новостям.

Доходы Суэцкого канала за 2021-2022 финансовый год достигли абсолютного рекорда, составив 7 миллиардов долларов. Канал увеличивает транзитные тарифы для всех типов проходящих через водную артерию судов на 15% с января 2023 года. При этом оговаривается, что для сухогрузов и туристических судов рост тарифов составит 10%. Ожидается, что рост доходов достигнет около 700 миллионов долларов ежегодно после увеличения пошлин на транзит.

МВФ в субботу заявил о выделении Египту 3 миллиардов долларов в рамках кредитной линии, рассчитанной на 46 месяцев, из этой суммы 347 миллионов будут выделены немедленно.

В марте 2020 года международные валютные резервы Египта достигли впервые в истории страны рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. После этого резервы постоянно сокращались. ЦБ объяснял, что использует средства из валютных резервов для удовлетворения спроса египетского рынка на иностранную валюту и обеспечения импорта стратегических товаров, а также для выплаты обязательств по внешнему долгу. По состоянию на конец ноября резервы ЦБ превышают 33 миллиарда долларов.