АФИНЫ, 20 дек — ПРАЙМ. Импорт товаров в Грецию из России с января по октябрь 2022 года вырос на 141,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 7,75 миллиарда евро с 3, 2 миллиарда евро, сообщило греческое статистическое управление Elstat. В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году

"В период с января по октябрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 7 749,7 миллиона евро, увеличившись на 141,9% по сравнению с периодом с января по октябрь 2021 года, когда она составила 3 203,3 миллиона евро. Стоимость греческого экспорта в Россию в период с января по октябрь 2022 года составила 137,2 миллиона евро, что на 14,1% меньше, чем в период с января по октябрь 2021 года, когда она составила 159,7 миллиона евро", — говорится в данных.

Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в период январь-октябрь 2022 года было отрицательным и составило 7,612 миллиарда евро, сообщает Elstat.

В октябре 2022 года Греция импортировала из России товаров на 916,4 миллиона евро, на 87,7% по сравнению с октябрем 2021 года (составлял 488,2 миллиона евро).

Греция закупила газ, нефть и продукты их переработки на 845,5 миллиона евро.

Стоимость экспорта Греции в Россию в октябре 2022 года составила 44,3 миллиона евро — на 121,0% больше по сравнению с октябрем 2021 года (20,1 миллиона евро).

Сальдо торгового баланса Греции и России в октябре было отрицательным и составило 872,1 миллиона евро.