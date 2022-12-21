МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Владимир Путин был в зоне специальной военной операции, где общался с командующими войск, подтвердил "Российской газете" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России

Ранее об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", — сказал Песков.

Путин побывал в Объединенном штабе войск, задействованных в СВО. Там он ознакомился с работой штаба, провел ряд встреч с командующими и выслушал их доклады.