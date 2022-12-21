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Песков подтвердил, что Путин был в зоне СВО
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Владимир Путин был в зоне специальной военной операции, где общался с командующими войск, подтвердил "Российской газете" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее об... ПРАЙМ, 21.12.2022
макроэкономика, экономика, новости, путина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Владимир Путин был в зоне специальной военной операции, где общался с командующими войск, подтвердил "Российской газете" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.
"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", — сказал Песков.
Путин побывал в Объединенном штабе войск, задействованных в СВО. Там он ознакомился с работой штаба, провел ряд встреч с командующими и выслушал их доклады.