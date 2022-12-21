МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Четверть россиян рассказала о выборочных сокращениях в своих компаниях в 2022 году, 6% заявили, что им удалось добиться повышения, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Опрос показал, кого чаще всего возвращали на работу российские компании

Каждый второй респондент (50%) отрицательно ответил на вопрос о том, происходили ли в его компании сокращения сотрудников 2022 году. Чаще других о сохранении штата компании заявляли представители профессиональной сферы "Закупки", юристы, медики и фармацевты, работники науки и образования, а также госслужащие.

"Еще 24% россиян сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента — по 34%). 17% считают, что в 2022 году в их компании сократили многих работников (чаще всего такая позиция встречается среди маркетологов и административного персонала — по 24%). Остальные затруднились ответить", — говорится в сообщении.

Почти половина россиян (47%) также рассказали, что в 2022 году в их должности не произошло изменений, должности 5% переименовали без изменения функционала. Добиться повышения удалось лишь 6% опрошенных, а понижение затронуло 5% респондентов. О том, что их сократили, заявили 22% респондентов.

Большинство россиян сегодня трудятся в офисе, на производстве или другой территории работодателя (57%), дистанционно работают 24% опрошенных, а 19% трудятся в гибридном графике.

Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 российских соискателей.