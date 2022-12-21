МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже — в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая зарплата в некоторых компаниях начисляется, только если сотрудник проработал там весь год, рассказал РИА Новости директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин. Глава SuperJob предсказал активизацию на российском рынке труда

"Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска – все, что предусмотрено трудовым договором", — сказал он.

Однако, отметил Южалин, немного иначе обстоят дела с выплатами премий в коммерческих организациях.

Эксперт обратил внимание на то, что работодатель сам определяет порядок и сроки выплаты тринадцатой зарплаты. "Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год", — добавил он.

Таким образом, для того чтобы получить все выплаты, по мнению Южалина, "выгоднее будет уволиться в следующем году".