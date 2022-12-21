МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина, а упали — у каждого пятого, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье

"В 2022 году заработная плата выросла у 15% россиян…. Еще 22% опрошенных рассказали о падении доходов. У 36% опрошенных заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку либо столкнулись с сокращением", — говорится в сообщении.

Как показало исследование, наибольшая доля тех, у кого доходы выросли, пришлась на представителей сферы добычи сырья, специалистов по закупкам, производственных и IT-специалистов, а также банковских служащих. На уменьшение зарплат чаще всего сетуют в сферах автобизнеса, продаж, туризма и гостиничного бизнеса, а также медицины, фармацевтики, рекламы и PR.

Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 российских соискателей.