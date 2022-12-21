КРАСНОЯРСК, 21 дек — ПРАЙМ. Красноярский экономический форум (КЭФ) в 2023 году пройдет в с 1 по 3 марта и будет работать в гибридном формате, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. 30 лет и 4 года: осенью в Красноярске начнут строить метро

"XIX Красноярский экономический форум пройдет с 1 по 3 марта 2023 года в онлайн- и офлайн-форматах. Его темами заявлено расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений со странами Азии, раскрытие потенциала Зауралья. Традиционно ждем статусных гостей — экспертов, руководителей органов власти и крупных компаний", — написал Усс в Telegram-канале.

Он отметил, что перед работой КЭФ будут серии межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития Сибири до 2035 года.