МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В России предложили официально закрепить в календаре День беременных, передает RT. Ученый предложил новый способ стимулирования рождаемости в России

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила обращение на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Как напомнила Волынец, президент России Владимир Путин заявлял ранее, что в стране наблюдается крайне сложная демографическая ситуация и правительству нужно разработать дополнительные меры "кардинального характера" для поддержки семей с детьми.

Она считает, что в России было бы уместно установить официальный День беременных с закреплением в календаре.

"Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты", — рассказала Волынец.

По ее мнению, это решение может стать ещё одной мерой, направленной на преодоление демографического кризиса.

"На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу", — говорится в письме.