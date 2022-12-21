Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Волынец предложила учредить День беременных
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В России предложили официально закрепить в календаре День беременных, передает RT.
С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила обращение на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.
Как напомнила Волынец, президент России Владимир Путин заявлял ранее, что в стране наблюдается крайне сложная демографическая ситуация и правительству нужно разработать дополнительные меры "кардинального характера" для поддержки семей с детьми.
Она считает, что в России было бы уместно установить официальный День беременных с закреплением в календаре.
"Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты", — рассказала Волынец.
По ее мнению, это решение может стать ещё одной мерой, направленной на преодоление демографического кризиса.
"На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу", — говорится в письме.
https://1prime.ru/state_regulation/20221221/839246800.html