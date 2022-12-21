МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Япония будет внимательно следить за ситуацией с COVID-19 в Китае, а также за угрозой замедления роста мировой экономики, ростом цен и напряженностью в поставках, говорится в ежемесячном отчете японского правительства. В МВФ назвали коррекцию политики Банка Японии разумным шагом

Вялость восстановления мировой экономики и высокие цены на импортируемые товары представляют проблему для Японии, оказывая давление на ее экспорт и производственную активность.

В декабрьском отчете правительство впервые за шесть месяцев понизило прогноз промышленного производства на фоне снижения мирового спроса на полупроводники, однако оставило без изменений оценку общего состояния японской экономики, отметив, что оно "улучшается умеренными темпами".

"Если эпидемиологическая ситуация в Китае будет оказывать влияние на цепочки поставок или торговлю, это может повлиять и на экономику Японии, как мы уже видели ранее в этом году", — отметил представитель кабинета министров.

В то же время в Токио впервые в этом году повысили оценку настроений в деловых кругах, которые, по мнению правительства, демонстрируют признаки восстановления. В предыдущих отчетах отмечалось, что их восстановление приостановилось. Банк Японии изменил механизм контроля доходности гособлигаций

Японские компании опубликовали позитивную финансовую отчетность. Росту доходов промышленных компаний способствовало ослабление иены, а улучшению настроений в непроизводственном секторе — правительственные программы по стимулированию путешествий внутри страны и открытие границ для иностранных туристов.

Что касается других ключевых экономических сфер, то оценка частного потребления осталась прежней. В отчете отмечается его "умеренное оживление". Отмечается также восстановление капиталовложений.

В отчете вновь подтверждается, что правительство, исходя из состояния экономики, динамики цен и финансовой ситуации, ожидает, что Банку Японии удастся стабилизировать инфляцию на уровне 2%.

Центральный банк Японии во вторник вызвал встряску на рынках, неожиданно скорректировав политику контроля кривой доходности гособлигаций, расширив диапазон колебания доходности до +/-50 базисных пунктов от +/-25 базисных пунктов ранее. Эта мера призвана оптимизировать издержки, связанные с продолжительным денежно-кредитным стимулированием.