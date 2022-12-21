МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Произошедший в Европейском парламенте коррупционный скандал подрывает доверие к Евросоюзу и не позволяет Брюсселю заняться решением кризисов, в том числе экономического и энергетического, завил в интервью изданию Politico глава Евросовета Шарль Мишель. СМИ: коррупционный скандал в ЕС может навредить сотрудничеству с Катаром

"Прежде всего нам нужно извлечь уроки из этого и предложить пакет мер, чтобы избежать подобных вещей — предотвратить коррупцию в будущем", — сказал он.

Мишель также отметил, что скандал "еще больше мешает нам сосредоточиться на экономическом и энергетическом кризисах, которые прямо сейчас влияют на жизнь европейских граждан".

В начале декабря бельгийские полиция и прокуратура провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.

Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу.

Ранее стало известно, что следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте.