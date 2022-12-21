МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на январь вырос до минус 37,8 пункта со значения на декабрь в минус 40,1 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 38 пунктов. Показатель за декабрь оценивается теперь в минус 40,1 вместо минус 40,2 пункта.

Индекс ожидания роста заработных плат на декабрь также увеличился, до минус 43,4 пункта с минус 54,3 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" увеличилась на 2,3 пункта, до минус 16,3 пункта.

Компания при этом также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране увеличился до минус 10,3 пункта с минус 17,9 пункта месяцем ранее.

"Меры, принятые федеральным правительством для смягчения стремительно растущих цен на энергоносители, очевидно, дают эффект. Тем не менее, пока еще слишком рано радоваться. Восстановление потребительских настроений, которое мы сейчас наблюдаем, все еще находится на зыбкой почве", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).