МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Прошедшие российско-китайские переговоры были полезными, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

"Эти переговоры были весьма полезными", — сказал он.

Медведев посетил Пекин, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Он поздравил его с переизбранием, сообщил, что они обсудили вопросы партийного взаимодействия, двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации, а также международную проблематику — конфликт на Украине.