Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными
Медведев заявил, что прошедшие российско-китайские переговоры были весьма полезными
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Прошедшие российско-китайские переговоры были полезными, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Эти переговоры были весьма полезными", — сказал он.
Медведев посетил Пекин, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Он поздравил его с переизбранием, сообщил, что они обсудили вопросы партийного взаимодействия, двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации, а также международную проблематику — конфликт на Украине.