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https://1prime.ru/state_regulation/20221221/839250765.html
Индекс настроений потребителей и компании в Швеции снизился в декабре
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Согласно вышедшим в среду данным исследовательской организации NIER, настроения потребителей и компаний в Швеции немного ухудшились. Индекс настроений потребителей в декабре... ПРАЙМ, 21.12.2022
экономика, новости, швеция, индекс, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду данным исследовательской организации NIER, настроения потребителей и компаний в Швеции немного ухудшились.
Индекс настроений потребителей в декабре снизился до 54,1 с 57,4 в ноябре.
Общий индекс настроений потребителей и компаний снизился до 84,7 с пересмотренного ноябрьского значения 85,1.