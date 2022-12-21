МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду данным исследовательской организации NIER, настроения потребителей и компаний в Швеции немного ухудшились. Доверие потребителей к экономике Германии выросло по состоянию на январь

Индекс настроений потребителей в декабре снизился до 54,1 с 57,4 в ноябре.

Общий индекс настроений потребителей и компаний снизился до 84,7 с пересмотренного ноябрьского значения 85,1.