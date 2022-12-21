ПЕКИН, 21 дек — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок на российско-китайской границе через автомобильный пункт пропуска "Турий Рог — Мишань" за 11 месяцев 2022 года увеличился на 35,8%, сообщает генконсульство России в Харбине. Товарооборот России и Аргентины снизился за девять месяцев на 30 процентов

"По информации Народного правительства города Мишань, за 11 месяцев 2022 года через пункт пропуска "Турий Рог — Мишань" перевезено 64 560 тонн грузов общей стоимостью 155,86 миллиона долларов США, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

Сообщается, что экспорт товаров из России в Китай в стоимостном выражении составил 4,38 миллиона долларов, импорт – 151,48 миллиона долларов. В дипмиссии также отметили, что количество грузовых автомашин, пересекших данный погранпереход, увеличилось до 5 965 единиц, что на 51% больше, чем в прошлом году.

Российская часть автомобильного пункта пропуска "Турий Рог – Мишань" расположена в Приморском крае, китайская – в провинции Хэйлунцзян, уточнили в генконсульстве.