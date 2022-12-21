МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Отрасли отечественной экономики стали более независимыми от импорта, а те направления, в которых зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки, заявил в ходе отчета перед депутатами Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин. Российская экономика имеет запас прочности и потенциал, заявила Матвиенко

Он отметил, что за последнее десятилетие Россия стала более сильной в экономическом и политическом плане, она прошла череду кризисов и "закалились в этих испытаниях".

"Целые отрасли экономики и потребления стали во многом независимы от импорта, а те направления, в которых такая зависимость очевидна, научились быстро перенастраиваться на другие рынки", — сказал мэр столицы.

Градоначальник подчеркнул, что несмотря на нынешние условия и санкционное давление, число предприятий, зарегистрированных в Москве, не уменьшилось, а выросло. Помимо этого, увеличилось и число граждан, работающих на этих предприятиях.

"В целом, конечно, малый бизнес должен в Москве развиваться и будет развиваться вместе с городом, потому что развитие города дает огромные возможности для развития малого бизнеса. Это совместный труд и города, и предпринимателей", — добавил он.

Собянин также рассказал об уровне зарегистрированной в столице безработицы.

"Уровень зарегистрированной безработицы сегодня составляет 0,4%, ниже, чем в начале этого года", — заявил он.

Он отметил, что городской бюджет также выдержал удар, все действующие столичные обязательства и планы по развитию города будут профинансированы в полном объеме.