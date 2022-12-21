МАДРИД, 21 дек — ПРАЙМ. Сенат Испании (верхняя палата парламента) утвердил государственный бюджет на 2023 год с рекордными расходами на социальную сферу и увеличением оборонных затрат на четверть, говорится в пресс-релизе правительства страны. В Испании ожидают сокращение инфляции до 4,9 процента в 2023 году

"Сенат утвердил государственный бюджет страны за 2023 год без внесения каких-либо поправок, поэтому нет необходимости возвращать проект на рассмотрение Конгресса (нижней палаты парламента)", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, представленный 4 октября Советом министров государственный бюджет вступит в силу 1 января 2023 года.

Согласно правительству, 58,5% всех средств будет направлено на социальные расходы, что является рекордным показателем. Так, в общей сложности 267,7 миллиарда евро, 274,4 миллиарда евро с учетом европейских фондов, будет выделено на эту сферу.

Кроме того, бюджет также включает меры, направленные на смягчение последствий кризиса среди наиболее уязвимых групп населения. Так, минимальный размер оплаты труда также увеличится примерно на 8,5%, что принесет пользу 1,2 миллиона человек.

На 26% увеличились расходы на военную сферу, что вызвало наибольшие расхождения внутри коалиционного правительства. Так, изначально левая партия Unidos Podemos выступала против соответствующего предложения PSOE. Однако в конечном итоге политические союзники пришли к выводу, что необходимо выполнить обязательства, взятые премьером Педро Санчесом перед Евросоюзом и НАТО. Согласно им, военные расходы Испании должны достичь 2% ВВП в 2029.

Бюджет на 2023 год также сохраняет обязательство по финансированию территориальных администраций. Таким образом, автономные сообщества получат 135,274 миллиардов евро в качестве промежуточных платежей и на ликвидацию платежей 2021 года. Это беспрецедентная цифра и предполагает увеличение финансирования на 24% по сравнению с прошлым годом.

Также, согласно документу, одной из основных задач бюджета является переход к новой производственной модели, основанной на эффективности, исследованиях и территориальной сплоченности. По этой причине расходы на чистые инвестиции были увеличены на 33% до 11,867 миллиардов евро. Вдобавок, ввиду того, что Испания хочет стать одним из ключевых инновационных центров мира, правительство королевства выделит более 16 миллиардов евро на цифровизацию и инновационную политику, что почти на 23% больше по сравнению с прошлым годом.