МАДРИД, 21 дек — ПРАЙМ. Испанцы заплатят за рождественский ужин значительно больше, чем в 2021 году, сообщает El Pais. Аналитики предрекли подорожание рождественского ужина британцев

Согласно подсчетам газеты, стоимость закусок в среднем повысится на 11 процентов, основного блюда — на 15 процентов, десертов- 9-27 процентов. Кроме того, подорожание необходимых для блюд ингредиентов варьируется от 16 до 77 процентов.

El Pais добавила, что испанцы заплатят за алкогольные напитки на 7-16 процентов больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что рост цен обусловлен увеличением стоимости зерна и энергоносителей.