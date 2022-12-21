МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем налогов и других выплат от реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке превысил затраты на льготы резидентам преференциальных режимов, что принесло в бюджет 62,5 миллиарда рублей прибыли, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Минвосток ожидает рекордный поток авиапассажиров на Курилы в 2022 году

Выступая на правительственном часе в Госдуме РФ, он рассказал, что государственные инвестиции, вложенные в развитие Дальнего Востока в форме налоговых преференций резидентам территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и субсидий на строительство инфраструктуры, уже окупились.

"Объем налоговых поступлений, страховых взносов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами преференциальных режимов с 2015 года, составил более 226 миллиардов рублей. При этом накопленные расходы бюджета, а также льготы, предоставленные резидентам за тот же период, составили 164 миллиарда (рублей — ред.). Таким образом средства, вложенные из бюджета Российской Федерации в развитие экономики Дальнего Востока на сегодняшний день принесли в бюджет 62,5 миллиарда рублей прибыли", — сказал Чекунков.

Он напомнил, что резиденты преференциальных режимов уже фактически вложили в создание новых предприятий почти 3 триллиона рублей, 572 предприятия введено в эксплуатацию, где создано 107 тысяч рабочих мест. При этом, по его информации, только пятая часть новых инвестиций пришла в добывающие отрасли, а почти 80% — в глубокую переработку, машиностроение, судостроение, логистику, транспорт, сельское хозяйство, туризм.