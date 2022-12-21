МИНСК, 21 дек — ПРАЙМ. Белорусские сенаторы одобрили проект закона "О республиканском бюджете на 2023 год", который предусматривает повышение расходов на национальную оборону, сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента. В Белоруссии одобрили ратификацию договора о косвенных налогах

Согласно сообщению в Telegram-канале верхней палаты, члены Совета республики в среду на заседании сессии рассмотрели этот законопроект. Ранее его приняли белорусские депутаты, теперь его должен подписать президент страны.

Документ предлагает утверждение бюджета республики на 2023 год по расходам в сумме около 36,54 миллиарда белорусских рублей (около 13,74 миллиарда долларов) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме около 33,36 миллиарда белорусских рублей (12,54 миллиарда долларов), установить размер дефицита в сумме примерно 3,17 миллиарда белорусских рублей (около 1,19 миллиарда долларов). Лимит внешнего государственного долга предлагается установить в размере 20,2 миллиарда долларов, лимит внешнего долга, гарантированного Белоруссией, — в размере 2,3 миллиарда долларов.

Как предполагается, доходы бюджета вырастут на 24,6% по сравнению с оценкой поступлений текущего года, расходы – на 9,9% к ожидаемому исполнению 2022 года. Основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета являются налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

В 2023 году сохранится социальная направленность бюджета, в приоритете будет финансирование образования, здравоохранения, значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных стандартов. При этом, согласно законопроекту, Белоруссия в 2023 года планирует в полтора раза увеличить расходы бюджета на национальную оборону.