МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Поставки оружия Украине обошлись 27 странам в 97 миллиардов долларов, деньги пошли на восполнение потерь в технике и живой силе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Россия выполнит все намеченные в ОПК планы, заявил Путин

"Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане. Часть из него находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины", — сказал он.