МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия не будет милитаризировать себя и свою экономику, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу назвал потраченную Западом сумму на поставки оружия Украине

"Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать", — сказал он.

Путин также отметил, что вооруженные силы и вся военная составляющая государства будут совершенствоваться спокойно.

"Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", — заявил он.

По словам Путина, Россия имеет запас прочности.

"Поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Я думаю, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю, имея в виду и состояние наших вооруженных сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которой в других странах нет, а у нас есть. Это все создает определенный запас прочности, и он есть", — подчеркнул президент.