МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Экономика Великобритании на начало июня 2022 года теряла из-за Brexit 33 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с показателями, которые страна могла бы достичь, оставшись в составе ЕС, пишет газета Independent со ссылкой на исследование лондонского аналитического центра европейских реформ (CER). Британцы будут экономить на праздновании Рождества, показал опрос

CER смоделировал поведение "двойника" Великобритании, как если бы страна оставалась в составе ЕС, и использовал данные из других стран с развитой экономикой, подобных Великобритании до Brexit, включая США, Германию, Норвегию и Австралию, поясняет газета.

"Исследование CER показало, что к июню 2022 года ВВП Великобритании стало на 5,5% меньше, чем если бы не произошел Brexit, это означает потерю в 33 миллиарда фунтов", — пишет издание.

Согласно проведенному исследованию, из-за выхода страны из состава ЕС в Британии также сократилась торговля — на 7%, и инвестиции — на 11%.

"Brexit явно оказал значительное влияние на экономику. Был нанесен значительный удар по торговле и инвестициям", — приводит издание слова автора исследования заместителя директора аналитического центра Джона Спрингфорда. По его мнению, существует разрыв между тем, что политики хотят сказать о Brexit, и тем, что говорят данные.

Предыдущий отчет аналитического центра показал, что к концу 2021 года британская экономика была на 5,2% меньше, чем если бы страна оставалась в ЕС, что составляет около 31 миллиарда фунтов стерлингов.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.