Исследование CER: Британия потеряла 33 миллиарда фунтов к июню 2022 года из-за Brexit
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Экономика Великобритании на начало июня 2022 года теряла из-за Brexit 33 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с показателями, которые страна могла бы достичь, оставшись в составе ЕС, пишет газета Independent со ссылкой на исследование лондонского аналитического центра европейских реформ (CER).
CER смоделировал поведение "двойника" Великобритании, как если бы страна оставалась в составе ЕС, и использовал данные из других стран с развитой экономикой, подобных Великобритании до Brexit, включая США, Германию, Норвегию и Австралию, поясняет газета.
"Исследование CER показало, что к июню 2022 года ВВП Великобритании стало на 5,5% меньше, чем если бы не произошел Brexit, это означает потерю в 33 миллиарда фунтов", — пишет издание.
Согласно проведенному исследованию, из-за выхода страны из состава ЕС в Британии также сократилась торговля — на 7%, и инвестиции — на 11%.
"Brexit явно оказал значительное влияние на экономику. Был нанесен значительный удар по торговле и инвестициям", — приводит издание слова автора исследования заместителя директора аналитического центра Джона Спрингфорда. По его мнению, существует разрыв между тем, что политики хотят сказать о Brexit, и тем, что говорят данные.
Предыдущий отчет аналитического центра показал, что к концу 2021 года британская экономика была на 5,2% меньше, чем если бы страна оставалась в ЕС, что составляет около 31 миллиарда фунтов стерлингов.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.
https://1prime.ru/state_regulation/20221221/839256115.html