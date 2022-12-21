ГД рекомендовала рассмотреть вопрос об ограничении наценок на продукты
ГД рекомендовала рассмотреть вопрос об ограничении наценок на товары первой необходимости
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
"Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", — сказано в постановлении.