МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин уточнил, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии — по Euroclear — пока нет, есть только от Люксембурга — по Clearstream. ЦБ приветствует любые шаги для решения проблемы замороженных активов

"Сегодня есть только люксембургская лицензия, бельгийской пока нет. Будет ли она и в каком виде — это серьезный вопрос", — сказал он в ходе сессии вопросов и ответов на лекции в МГИМО.

Ранее в ходе лекции он говорил, что "буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг".

Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.

Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года.

Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.