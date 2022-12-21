В ЦБ раскрыли прогноз по дальнейшей динамике ключевой ставки
Ожидания ЦБ по динамике ключевой ставки находятся в диапазоне "между держать и повышать"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Ожидания Банка России по дальнейшей динамике ключевой ставки находятся в диапазоне между держать и повышать, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО.
"Мы на последнем заседании совета директоров сохранили ключевую ставку на том уровне, который был, и дали так называемый неопределенный сигнал. Что такое неопределенный сигнал? Что Центральный банк будет смотреть за ситуацией и принимать решения о том, что мы будем делать с ключевой ставкой. Наверное, если говорить об ожиданиях, то ожидания находятся в диапазоне между держать и повышать", — сказал Чистюхин.
Банк России 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — второй раз подряд. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы обеспечивать и структурную перестройку российской экономики, и снижение инфляции к цели в 4%.