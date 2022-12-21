МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Решений о системном обмене замороженными активами России с Евросоюзом нет, выпуск средств со специальных рублевых счетов типа С, открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций, должен быть исключением, а не частым высвобождением денег, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО. Бельгия и Люксембург разрешили временно разблокировать ценные бумаги в НРД

"Нет, такого обмена системного, о котором вы говорите, не было", — ответил он на вопрос, имел ли место обмен замороженными активами с Евросоюзом, поскольку движения на валютном рынке показывают, что деньги нерезидентов начали "отпускаться" со счетов типа С.

"И мы очень осторожно относимся к тому, чтобы выпускать средства со счетов типа С. Нам представляется, что это должны быть исключительные случаи и, действительно, мы хотим рассматривать это в качестве некоего системного подхода, некой общей переговорной позиции и не допускать по возможности больших, частных исключений высвобождения средств со счетов типа С. Коротко подтверждаю, что нет, такого системного соглашения о выпуске там, выпуске здесь достигнуто не было", — добавил Чистюхин.

В сентябре в Минфине заявили, что рассматривают в числе вариантов решения проблемы заблокированных западными странами активов россиян возможность разрешить нерезидентам выкупить их с использованием рублевых счетов типа С.