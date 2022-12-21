МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Ирака в иностранной валюте на уровне "B-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства. Fitch ухудшил прогноз по рейтингу Великобритании на уровне "АА-"

"Рейтинг Ирака на уровне "В-" отражает высокую зависимость страны от сырья, слабое управление и неразвитый банковский сектор, что балансируется высокими валютными резервами и низкими процентными ставками по государственному долгу", — пишет Fitch.

Агентство отмечает, что высокие цены на нефть улучшили многие кредитные показатели Ирака в текущем году, однако отсутствие структурных, экономических или фискальных реформ вместе с устойчивыми политическими рисками ограничивают рейтинг страны.

По итогам 2022 года Fitch ожидает профицит бюджета Ирака на уровне 10% от ВВП за счет высоких цен на нефть, однако уже в 2023 году он снизится до 2,2%. В 2024 году агентство ожидает дефицит бюджета примерно в 3% от ВВП страны с учетом средней стоимости Brent в 65 долларов за баррель.

Также прогнозируется увеличение соотношения госдолга к ВВП в среднесрочной перспективе в связи с сокращением стоимости нефти и отсутствием реформ, которые способствовали увеличению прибыли из других источников.