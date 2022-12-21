МИНСК, 21 дек — ПРАЙМ. Белоруссия прорабатывает еще восемь импортозамещающих проектов для их возможного финансирования за счет российского кредита, сообщил заместитель министра промышленности республики Александр Ефимов. Госдума ратифицировала договор с Белоруссией по косвенным налогам

В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Стороны уже определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Большинство белорусских предприятий, задействованных в реализации импортозамещающих проектов с привлечением российского финансирования, приступили к закупке необходимого оборудования.

"В проработке находятся еще восемь проектов на общую сумму порядка 280 миллионов долларов. Работа продолжается, кредит (выделяемый Россией – ред.) несколько больше, чем те проекты, которые вошли в утвержденный правительствами двух государств перечень", — сказал замминистра в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он сообщил, что в самом начале будущего года планируется начать реализацию совместных с Россией импортозамещающих проектов и выпуск продукции в рамках этих проектов. "Сегодня у нас с Россией утверждены 12 проектов на общую сумму порядка 850 миллионов долларов, которые будут осуществляться в Беларуси за счет кредитования Российской Федерацией. Мы будем создавать новые производства, позволяющие заместить ту продукцию, которая ранее поставлялась с Запада в наши страны", — напомнил Ефимов.

Он подчеркнул, что " кооперационные отношения (с Россией – ред.) развиваются через реализацию ряда совместных программ". "Подписано соглашение о взаимном признании технологических операций, соглашение по развитию микроэлектроники. Сейчас мы работаем над созданием различного рода программ по производству автокомпонентов, станкостроению, инструментальной промышленности", — добавил Ефимов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии тогда сообщали, что РФ выделит эти кредитные ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.