Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, тот в знак согласия кивнул
ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией. В подтверждение этого Зеленский кивнул.
"Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению… позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира", — сказал Байден в ходе совместного выступления по итогам переговоров, прошедших в Белом доме. Президент США в этот момент повернулся к Зеленскому и вопросительно посмотрел на него.
В ответ на эту фразу Зеленский кивнул.
"Нам также известно, что (президент России) Владимир Путин не намерен прекращать эту войну. И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны", — добавил Байден.
НАДЕЖДЫ НА ПОДДЕРЖКУ США
Зеленский затем заявил, что рассчитывает на сохранение двухпартийной поддержки Украины в конгрессе США вне зависимости от изменений его состава.
"Вне зависимости от перемен в конгрессе я уверен, что сохранится поддержка со стороны обеих партий и обеих палат", — отметил он.
С января контроль над палатой представителей перейдет к республиканской оппозиции, которая обещает отказаться практики выписки "открытых чеков" Украине.
Также Зеленский призвал конгресс утвердить планы о выделении 45 миллиардов долларов дополнительной помощи Украины, пообещав, что все эти средства пойдут на укрепление международной безопасности.
Байден, в свою очередь, пообещал, что США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 374 миллионов долларов.
"Сегодня Агентство США по международному развитию обещало выделить более 374 миллионов долларов срочной гуманитарной помощи Украине", — заявил президент. По его словам, помощь будет доставлена как в виде продуктовой помощи и предметов первой необходимости, так и в виде финансовой поддержки. В совокупности с объявленным ранее сегодня выделением оборонной помощи на сумму 1,8 миллиарда долларов новый пакет помощи Киеву достигнет 2,2 миллиарда долларов.
"НЕ ДАТЬ ПРЕУСПЕТЬ"
Байден также заявил, что США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть.
"Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (Путин) не смог преуспеть", — сказал глава Белого дома.
Байден заявил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина".
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и союзники не ищут прямого столкновения с Россией. Так Байден ответил на вопрос, почему Вашингтон не передаст Киеву вооружение, о котором там просят, в частности, ракеты дальнего радиуса действия.
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Зеленский заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Незадолго до этого он кивнул в ответ на реплику президента США Джо Байдена о своей открытости поискам "справедливого мира".
"Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание", — сказал он.
"Для каждого из нас справедливый мир выглядит по-разному. Для меня как президента справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны, возмещение всего ущерба, причиненного российской агрессией", — добавил Зеленский.
Байден дал понять, что основным препятствием для урегулирования остается неготовность к этому Путина, и выразил уверенность в том, что Украине с западной помощью по силам одержать верх на поле боя.
"Я действительно хочу победить вместе. Нет, не хочу, а уверен в этом", — сказал в свою очередь Зеленский.
Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с Байденом. В день переговоров Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. Туда, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптика и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
https://1prime.ru/state_regulation/20221222/839259523.html