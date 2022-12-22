ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией. В подтверждение этого Зеленский кивнул. Байден заявил, что передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации

"Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению… позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира", — сказал Байден в ходе совместного выступления по итогам переговоров, прошедших в Белом доме. Президент США в этот момент повернулся к Зеленскому и вопросительно посмотрел на него.

В ответ на эту фразу Зеленский кивнул.

"Нам также известно, что (президент России) Владимир Путин не намерен прекращать эту войну. И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны", — добавил Байден.

НАДЕЖДЫ НА ПОДДЕРЖКУ США

Зеленский затем заявил, что рассчитывает на сохранение двухпартийной поддержки Украины в конгрессе США вне зависимости от изменений его состава.

"Вне зависимости от перемен в конгрессе я уверен, что сохранится поддержка со стороны обеих партий и обеих палат", — отметил он.

С января контроль над палатой представителей перейдет к республиканской оппозиции, которая обещает отказаться практики выписки "открытых чеков" Украине.

Также Зеленский призвал конгресс утвердить планы о выделении 45 миллиардов долларов дополнительной помощи Украины, пообещав, что все эти средства пойдут на укрепление международной безопасности.

Байден, в свою очередь, пообещал, что США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 374 миллионов долларов.

"Сегодня Агентство США по международному развитию обещало выделить более 374 миллионов долларов срочной гуманитарной помощи Украине", — заявил президент. По его словам, помощь будет доставлена как в виде продуктовой помощи и предметов первой необходимости, так и в виде финансовой поддержки. В совокупности с объявленным ранее сегодня выделением оборонной помощи на сумму 1,8 миллиарда долларов новый пакет помощи Киеву достигнет 2,2 миллиарда долларов.

"НЕ ДАТЬ ПРЕУСПЕТЬ"

Байден также заявил, что США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть.

"Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (Путин) не смог преуспеть", — сказал глава Белого дома.

Байден заявил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и союзники не ищут прямого столкновения с Россией. Так Байден ответил на вопрос, почему Вашингтон не передаст Киеву вооружение, о котором там просят, в частности, ракеты дальнего радиуса действия.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Зеленский заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.

Незадолго до этого он кивнул в ответ на реплику президента США Джо Байдена о своей открытости поискам "справедливого мира".

"Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание", — сказал он.

"Для каждого из нас справедливый мир выглядит по-разному. Для меня как президента справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны, возмещение всего ущерба, причиненного российской агрессией", — добавил Зеленский.

Байден дал понять, что основным препятствием для урегулирования остается неготовность к этому Путина, и выразил уверенность в том, что Украине с западной помощью по силам одержать верх на поле боя.

"Я действительно хочу победить вместе. Нет, не хочу, а уверен в этом", — сказал в свою очередь Зеленский.

Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с Байденом. В день переговоров Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. Туда, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптика и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.