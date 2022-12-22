МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Лидер израильской партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать правительство, пишет издание Haaretz.

"Нетаньяху позвонил в среду вечером президенту Ицхаку Герцогу, чтобы сообщить о том, что он успешно сформировал правительство", — отмечает издание.

73-летний Нетаньяху до этого уже возглавлял кабинет министров. Это было в 1996-1999 годах, а также с 2009 по 2021 годы.

Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента мандат на формирование правительства 13 ноября. Срок его действия изначально истекал 11 декабря, однако позднее Герцог продлил его на десять дней.