МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В Донецке ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости его помощник.

По его словам, гостиница, где разместилась группа военных советников, попала под обстрел.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина… Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован", — уточнил собеседник.

Он добавил, что угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести получили также сопровождавшие его лица.

Удары, по словам помощника Рогозина, наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.