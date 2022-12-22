МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Консолидированные бюджеты регионов РФ продолжают демонстрировать рекордный за последние годы профицит: на 1 декабря он составил 1,23 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Счетной палате. Счетная палата предложила изменить подход к развитию курортов Кавказа

"По оперативным данным Федерального казначейства, итоги исполнения консолидированных бюджетов регионов по состоянию на 1 декабря 2022 года продолжают фиксировать рекордный за последние годы профицит в объеме 1 230,3 миллиарда рублей (с профицитом в общем объеме 1 341,3 миллиарда рублей исполнены бюджеты 64 регионов, с дефицитом в общем объеме 111 миллиардов рублей – 22)", — сообщает Счетная палата.

Аудиторы отметили, что почти 67% суммарного профицита приходится на Санкт-Петербург (303,3 миллиарда рублей), Москву (250,6 миллиарда рублей), Кемеровскую область (73 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (71,4 миллиарда рублей), Сахалинскую (69,8 миллиарда рублей) и Московскую области (52,2 миллиарда рублей).

Кроме того, контрольное ведомство обратило внимание на значительный профицит в регионах со специализацией на добыче нефти: в Красноярском крае — 33,8 миллиарда рублей, в Татарстане — 29,8 миллиарда рублей.

Отдельно аудиторы отметили положительную динамику исполнения доходной части консолидированных бюджетов большинства регионов по итогам 10 месяцев. "Доходы выросли на 15,4%, рост зафиксирован в 77 регионах, из них в 38 они превысили индекс потребительских цен (114,1 %)", — отмечает ведомство.

Как указывают в Счетной палате, в ряде регионов доходы росли высокими темпами. Так, например, в Кемеровской области доходы выросли на 51,6%, в Санкт-Петербурге на 45,3%, Ямало-Ненецком автономном округе на 42,7%, в Хакасии на 40,3%, а в Мордовии – на 37,5%. Наиболее высокие темпы роста доходов отмечаются в том числе в регионах, специализирующихся на добыче угля, добыче и транспортировке природного газа и нефти.