МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В двусторонней торговле между Россией и Китаем сохраняется мощная тенденция к росту, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Китай готов занять ниши ушедших из России компаний, считает эксперт

"Благодаря совместным усилиям обеих сторон, в двусторонней торговле сохраняется мощная тенденция к росту, благодаря чему она достигла очередного рекордного уровня", — заявил Чжан Ханьхуэй.

Посол отметил, что в 2022 году деловое сотрудничество между Россией и Китаем вышло на новый уровень.

"За первые 11 месяцев текущего года общий объём китайско-российской торговли достиг 172,41 миллиарда долларов, увеличившись на 32% по сравнению с прошлым годом, что уже превысило прошлогодний годовой показатель в 146,87 миллиарда долларов и, несомненно, достигнет нового рекордного уровня", — сказал он.

В том числе объём китайского экспорта в РФ составил 67,34 миллиарда долларов, увеличившись на 13,4%, а импорт Китая из России составил 105,07 миллиарда долларов, увеличившись на 47,5%, добавил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, в 2022 году Китай и Россия в своём торгово-экономическом сотрудничестве преодолевали ряд неблагоприятных факторов. В частности, в феврале стороны подписали "Дорожную карту по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами", которая намечает путь направления по достижению поставленных целей в двусторонней торговле.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что в уходящем году были открыты автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожный мост Тунцзян–Нижнеленинское, что, по его словам, "улучшило инфраструктурную связанность" России и Китая.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.