МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям" вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал о судьбе двигателей на уже построенных SSJ100

Мантуров сообщил, что с объявления мобилизации российские предприятия переформатировали производство под дополнительную потребность в экипировке для мобилизованных и сейчас справляются с поставленной задачей.

"Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены. Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью", — сообщил он.

По словам вице-премьера, Минобороны России в этом году поставило задачу увеличить выпуск ряда образцов продукции в 3-10 раз.

"Параллельно появляются дополнительные потребности: например, Минобороны в этом году поставило задачу по некоторым образцам увеличить выпуск продукции в три раза, по другим – в 10 раз", — сообщил Мантуров.

По его словам, совместно с Минобороны России определены потребности по выпуску всех необходимых для спецоперации изделий.

"Сформировали графики: подекадно – на вторую половину этого года, сейчас завершаем их исполнение. На 2023 год графики сформированы по месяцам, на 2024 год – поквартально, а на 2025 год определены полугодовые", — добавил он.