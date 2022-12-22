МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Общественники разработали новую статью в Уголовный кодекс РФ о налоговом мошенничестве, которая подразумевает освобождение бизнеса от уголовного преследования в случае возмещения неуплаченных налогов, рассказала РИА Новости руководитель экспертного центра общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Екатерина Авдеева. ГД предложила рассмотреть вопрос отмены налогов для аграриев новых регионов

Она пояснила, что сейчас чаще всего предприниматели, которые не уплатили налоги, становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве по общеуголовным частям статьи 159 УК РФ, что лишает бизнес гарантий в ходе расследования, что в корне неправильно.

"Нами разработан законопроект по внесению изменений и конструированию нового состава 159.7 УК РФ, который будет предполагать ответственность за налоговое мошенничество. Это будет исключительно предпринимательская статья. Немаловажно то, что законопроектом предусмотрено одновременное внесение изменений в статьи 76.1 УК РФ и 28.1 УПК РФ, которые предполагают возможность либо прекращения уголовного преследования, либо освобождения от уголовного наказания в случае возмещение ущерба в двухкратном размере и уплаты штрафа", — сказала Авдеева.

По ее словам, такой ход событий будет выгоден и для бюджета Российской Федерации, и даст шанс бизнесменам. Однако эти меры будут возможны только для тех предпринимателей, кто совершил "мошенничество" при возмещении НДС впервые.