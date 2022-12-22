МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российские фермеры теперь могут подтвердить качество своих тепличных овощей, пройдя добровольную сертификацию на соответствие новому национальному стандарту, разработанному для продукции с улучшенными характеристиками — так называемой зеленой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Власти России изучат выравнивание энерготарифов для для ЛПХ и фермеров

"Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 70575-2022 "Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Овощи тепличные. Общие технические требования и правила производства", разработанный АО "Тандер" совместно с Роскачеством в рамках технического комитета по стандартизации ТК 708 "Экологическая маркировка", — сообщили в пресс-службе.

Стандарт с более строгими требованиями к содержанию пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и нитратов устанавливает технические требования и правила производства тепличных овощей с улучшенными характеристиками — например, выращенных по технологии гидропонного производства и предназначенных для потребления в свежем виде или в качестве сырья.

Овощи, соответствующие требованиям нового стандарта, могут быть маркированы знаком соответствия "Зеленый эталон" после прохождения производителем процедуры добровольной сертификации.

"Утверждение стандарта на тепличные овощи — это наша плановая работа по подготовке серии стандартов на зеленую продукцию, производство которой отличается снижением нагрузки на окружающую среду. Тема ответственного производства и ответственного потребления находится в фокусе Роскачества. Мы продолжим работу над зелеными стандартами по новым категориям продукции", — привели в пресс-службе слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой.

В РФ с 1 марта 2022 года вступил в силу закон о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками — так называемой зеленой продукции. Он устанавливает основы производства, реализации и хранения такой продукции. При ее производстве, в частности, применяются более жесткие требования к использованию пищевых добавок, антибиотиков, а также к содержанию тяжелых металлов в удобрениях для ее производства.