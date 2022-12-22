МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в третьем квартале 2022 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,9%, а в квартальном — снизился на 0,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Решетников назвал оценку снижения ВВП России за десять месяцев

Опрошенные порталом DailyFx аналитики полагали, что показатель вырос на 2,4% в годовом выражении и снизился на 0,2% в квартальном, что соответствует предварительной оценке.

Отмечается при этом, что объем ВВП страны сейчас на 0,8% ниже, чем он был в четвертом квартале 2019 года.

В сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в третьем квартале в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,1% вместо нулевой динамики по предварительной оценке, а строительный сектор снизился на 0,2% вместо ожидаемого ранее роста на 0,6%.